Een Äerdbiewen an der südwestchinesescher Provënz Sichuan huet op d'mannst 12 Mënsche mat an den Doud gerappt.

Iwwer 120 Persoune goufen engem éischte Bilan no blesséiert. Dat mellen déi staatlech Medien. D'Biewen hat eng Stäerkt vu 6.0 op der Richterskala.

D'Leit sinn a Panik op d'Stroosse gelaf. Haiser sinn an ee Koup gefall. Déi zoustänneg Autoritéiten hunn direkt gehandelt an hunn iwwer 5.000 Zelter, 10.000 Feldbetter an 20.000 Decken an déi betraffe Regioun geschéckt.