"Make America great again", dat war de Motto, mat deem den Donald Trump am Juni 2015 an den amerikanesche Walkampf gaangen ass. An der Nuecht vun en Dënschden op e Mëttwoch annoncéiert en offiziell zu Orlando a Florida, datt en och am November 2020 nach eng Kéier well untrieden.

AUDIO: Trump Walen 2020 - Reportage Dany Rasqué

En huet schonn am Viraus eng historesch Manifestatioun annoncéiert, un där wuel och déi mannst zweiwelen. Eng pompös Inzenéierung, fir dat republikanescht Foussvollek op seng Säit ze kréien.

Ma dat huet den Donald Trump zum gréissten Deel schonn: Engem leschte Sondage no, stinn 89 Prozent vun de Republikaner hannert him. Sou datt de Bill Weld, de fréiere republikanesche Gouverneur aus dem Staat Massachusetts, bei de Virwale keng Chance géint den aktuelle President dierft hunn.

D'Migratioun aus Latäinamerika hat den Donald Trump scho virun de Presidentschaftswahlen 2016 zu sengem wichtegste Wahlkampfthema gemaach an och kuerz ier hien offiziell bekannt gëtt, datt hien eng zweete Kéier well kandidéieren, réckelt hien dee Sujet erëm an de Mëttelpunkt.

Op Twitter, huet hie rezent annoncéiert, datt Millioune Migranten, déi an den USA ouni Openthaltsgeneemegung liewen, ausgewise ginn.

Och wann deen een oder anere méiglecherweis de Kapp iwwert den US-President rëselt, gëtt et dat Eent oder Anert wat een him kéint als Succès urechnen, zum Beispill d'Steierreform.

Virun allem d'Betribssteier ass an den USA massiv erof gaangen. Vu 35 op 21 Prozent. Ma och d'Reform vun der Akommessteier ass déi Gréisst zënter dem Ronald Reagan. D'Lach an der Staatskeess an d'Scholden, déi ëmmer méi grouss ginn, sinn awer Niewewierkunge vun all deene Steiererliichterungen, déi virun allem deene Räichen ze gutt komm sinn.

Dann déi transatlantesch Bezéiungen, déi leiden ënnert dem President Trump, méi wéi ënnert all anerem US President. Allerdéngs ware vill Partner vu senge Menacen esou irritéiert, datt se hire Verdeedegungsbudget tatsächlech eropgesat hunn, fir méi no un déi gefuerdert zwee Prozent vum PIB ze kommen.

Et goufen an der Zäit vum President Trump och eng Rëtsch skurril Optrëtter an Äusserungen...nodeems ëmmer erëm d'Fro opgedaucht ass, ob hie psychesch net ze vill labil an onberechenbar ass, fir un der Spëtzt vun den USA ze stoen, huet hien deene Spekulatioune selwer en Enn gemaach an no engem Nato-Sommet zu Bréissel gesot, hie wier e ganz stabille Genie, domadder war dat gekläert.

Just wat d'lescht Nuecht a Schwede geschitt ass, dat ass wuel nach ëmmer dem Donald Trump säi Geheimnis.