"Ech stinn den Owend virun iech, fir offiziell mäi Walkampf fir eng zweet Mandatsperiode als President vun den USA ze lancéieren".

Dat sot den Trump viru ronn 20.000 Sympathisanten zu Orlando am US Bundesstaat Florida. Dass hie seng Annonce a Florida gemaach huet, kënnt net vun ongeféier. De Bundesstaat am Süde vun den USA gëllt nämlech als Schlëssel fir eng Walvictoire. Mat 29 Walmänner ass Florida zesumme mat New York den drëttwichtegste Bundesstaat am amerikanesche Walsystem no Texas a Kalifornien a mat Ofstand dee gréisste sougenannte "Swing State", do wou sech d'Walen decidéieren.

Hie wéilt Amerika weiderhin "great again" maachen an dofir suergen, dass dat och sou bleift. Hien huet déi Dausende vu Leit, déi an der Arena zu Orlando souzen op seng Campagne agestëmmt, deemno d'Land an Zukunft duerch hier Mathëllef nach besser soll do stoen. Den amerikaneschen Dram wier zeréck, sou den Donald Trump. Zesumme kéint ee villes erreechen, fir dass d'USA nach méi grouss, nach méi staark an nach méi sécher gëtt.

AUDIO: Den Donald Trump annoncéiert seng Kandidatur

Ee vu senge Schwéierpunkten leet den US-President op d'Ekonomie. Konkret Aussoen iwwert seng zukünfteg politesch Agenda huet hien allerdéngs net gemaach. Donieft huet hien awer och nees déi oppositionell Demokraten an d'Medien attackéiert. D'USA géifen opbléien a boomen, sou den US-President. Déi ganz Welt wier jalous op déi amerikanesch Ekonomie. Am selwechten Otemzuch huet hien den Demokraten virgeheit, dass si vun Haass, Viruerteeler a Roserei geleet wieren. Den Donald Trump huet sech iwwerzeegt dovu gewisen, dass ee bei de Walen d'nächst Joer net géif verléieren.

Hie géif keen enttäuschen, sou säi Versprieche virun deenen Dausende vu Supporter.