Op engem Schëff am Hafe vu Philadelphia huet d'Police ronn 15 Tonne Kokain am Wäert vun iwwert enger Milliard US Dollar confisquéiert.

Wéi et vum zoustännege Procureur heescht, géif et sech ëm eng vun déi gréissten Decouverte vun Drogen an der Geschicht vun den USA handelen. Des Quantitéit vu Kokain kéint Millioune vu Leit ëmbréngen, sou de William McSwain. Wéi lokal Medien mellen, wieren d'Drogen a Container u Bord vun engem Schëff fonnt ginn. D'Schëff war ënnerwee vu China, Panama an de Bahamas Direktioun Europa.