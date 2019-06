Op den 31. Dezember 2018 goufe weltwäit 70,8 Millioune Flüchtlingen, Verdriwwener an Demandeurs d'Asyl registréiert.

Den zoustännege UN-Flüchtlingskommissär Filippo Grandi berifft sech op de Rapport vun de Vereenten Natiounen. Dat wieren 2,3 Millioune méi wéi dat Joer virdrun an duebel sou vill wéi virun 20 Joer. Et ass donieft déi heegsten Zuel u Flüchtlingen, déi d'UNO-Flüchtlingswierk zanter senger Grënnung am Joer 1950 gezielt huet.

Am Rapport mam Titel "Global Trends" steet, dass et sech bei ronn 42 Millioune Flüchtlingen ëm Persounen handelt, déi bannent hiren Heemechtslänner verdriwwe goufen. Bal 26 Millioune si viru Krich geflücht oder well se verfollegt goufen. Dat war ee Plus vun 500.000 Persounen am Verglach mam Joer virdrun.

Wéi et heescht, géifen des Donnéeë weisen, dass d'Zuel vun de Leit, déi viru Kricher a Konflikter flüchten, laangfristeg klammen.