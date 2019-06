An der Course ëm d'Successioun vun der britescher Premierministesch, soll d'Zuel vun aktuell nach 4 Kandidaten um Donneschdeg op 2 reduzéiert ginn.

Wärend zwee Waltier gëtt allkéiers dee leschtplacéierten eliminéiert. Déi zwee Kandidaten déi iwwreg bleiwen, musse sech an enger Stéchwal der Basis stellen. Déi ronn 160.000 Parteimember vun den Tories hunn dat lescht Wuert.

Déi gréisst Chancen fir neie Parteichef an domat och neie Premier ze ginn, huet de fréieren Ausseminister an Ex-Buergermeeschter vu London Boris Johnson. Och nom drëtte Waltour läit hien däitlech vir. Hien huet säi Virsprong e Mëttwoch weider ausgebaut. De Boris Johnson krut 143 vun 313 Stëmmen aus der Tory-Fraktioun. Een Tour weider sinn och den Ausseminister Jeremy Hunt, den Ëmweltminister Michael Gove an den Inneminister Sajid Javid. Eliminéiert gouf dogéint e Mëttwoch de Kooperatiounsminister Rory Stewart.