Déi iranesch Revolutiounsgarde huet eegenen Donnéeën no eng amerikanesch Dron iwwert dem iraneschen Territoire ofgeschoss. Dat mellen iranesch Medien.

Wéi et op der Staatstelevisioun heescht, wier déi amerikanesch Spionage-Dron vum Modell Global-Hawk iwwert dem iranesche Loftraum am Süde vum Land ofgeschoss ginn. D'Dron hätt den iranesche Loftraum net respektéiert. Et goufen och Fotoen dovu publizéiert.

D'USA hu sech bis ewell net zu dësem Tëschefall geäussert.

D'Spannungen tëscht den USA an dem Iran hate sech an de leschte Wochen drastesch verschäerft. Sou huet Washington Teheran viru kuerzem fir déi presuméiert Attack op zwee Tanker am Golf vum Oman responsabel gemaach. Den Iran huet des Reprochen awer zeréckgewisen. Och de Sträit iwwert den iraneschen Atomprogramm spëtzt sech ëmmer weider zou.