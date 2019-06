Et ass déi 1. Visitt vun engem chinesesche Staatschef an Nordkorea zanter 14 Joer. De chinesesche President Xi Jinping reest fir Gespréicher op Pjöngjang.

Souwuel China wéi och Nordkorea stiechen den Ament a festgefuerene Verhandlunge mat den USA. Peking streit mat Washington iwwer Stroftaxen, Pjöngjang iwwert déi atomar Ofrëschtung.

De Kim Jong Un hat de chinesesche President d'lescht Joer net manner wéi 4 mol gesinn. Observateure gesinn am Xi Jinping senger Staatsvisitt an Nordkorea ee Signal un den US President Trump, fir dësen un dee grousse chineseschen Afloss op Nordkorea ze erënneren. Och dem nordkoreanesche Staatschef kéint d'Visitt vum staarken Noper notzen, fir seng eege Verhandlungspositiounen ze stäerken.