Op d'Lufthansa an hir Cliente komme Streikaktioune vum Kabinnepersonal duer. Dat mellt op alle Fall d'Gewerkschaft Ufo.

Et wéilt ee vum Juli u streiken, sou den Daniel Flohr vun der Gewerkschaft Ufo. Betraff wieren an enger éischter Phas d'Duechtergesellschaften Eurowings an Germanwings. Lufthansa kéim méi spéit.

Mat deem Schrëtt wéilt een d'Lufthansa am Tarifkonflikt zeréck un de Verhandlungsdësch kréien.