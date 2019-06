Am August 2015 hat eng Nouvelle d'Welt schockéiert: An Éisträich waren an engem Kill-Camion d'Läiche vun 71 Flüchtlinge fonnt ginn.

D'Leit waren erstéckt. Ënner den Affer waren 59 Männer, 8 Fraen a 4 Kanner, dorënner ee Puppelchen. D'Flüchtlinge koumen aus Syrien, dem Irak an Afghanistan a waren de 26. August bei der serbescher Grenz an e Killwon geklommen, mat deem se an Däitschland fuere wollten.

Am Juni 2018 hat ee Geriicht an Ungarn an éischter Instanz d'Haapttäter, dräi Bulgaren an een Afghan, wéinst Mord zu jee 25 Joer Prisong ouni Aussiicht op eng fréizäiteg Entloossung veruerteelt. De Parquet war géint dëst Uerteel a Revisioun gaangen. An zweeter Instanz gouf d'Strof zu enger liewenslänglecher Prisongsstrof ëmgewandelt. Fir dräi vun de véier Schleiser gëtt et keng Aussicht op eng fréizäiteg Entloossung, dee véierte Mann kann dem Uerteel vun en Donneschdeg no fréistens no 30 Joer entlooss ginn.