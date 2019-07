Den Documentaire "GEISEL(EN)" vum Michel Peyrard gëtt 6 Männer a Fraen d’Wuert a léisst se ouni Tabu iwwert hir schrecklech Erfarung als Geisel schwätzen.

Syrien, Afghanistan, Kolumbien, Maghreb... wa Geisele befreit ginn, kuckt d’ganz Welt op si, jidderee wëll wësse wéi et hinne geet. E puer Méint drop gerode si séier an de Vergiess. Wat ass hir Geschicht, wéi gi si domat eens, wéi gesäit d'Liewen duerno aus?

Verschiddener vun hinne goufe jorelaang als Geisel festgehalen, an Zellen, am Dschungel oder an der Wüst. Et si Männer, Fraen, Touriste, Journalisten, Mataarbechter vun ONGen. Se sinn all verschidden, an awer verbanne si déi selwecht Themen a Froen, déi dës grausam Erfarung oprifft.

Wat heescht dat Geisel ze sinn? Wéi eng Relatioun baut een zu de Kidnapper op, wéi eng Strategien erfënnt een, fir z’iwwerliewen, wéi erdréit een d’Folter an d’Humiliatioun, wéi erlieft een d’Zäit déi vergeet? All hu se dem Doud an hire Péngeger an d’A gekuckt, sech drop virbereet, fir ze stierwen an heiansdo gehofft, dass den Doud se erléist, all ware se dacks méi besuergt fir hir Famill wéi fir sech selwer, an all hu se dovu gedreemt, fir fortzelafen, vum Wee an d’Fräiheet, zeréck an hiert Liewe vu virdrun. All hate se déi nämmlecht komplex Gefiller no hirer Befreiung, eng Mëschung tëscht Freed an Einsamkeet.

Den 90 Minutte laangen Documentaire gouf produzéiert vu Canal+ a realiséiert vum Michel Peyrard, franséische Grand-Reporter wärend 30 Joer a selwer eng fréier Geisel vun den Taliban. Hien erzielt d’Geschicht vun enger hallwer Dosen Ex-Geiselen, Männer, Fraen aus allen Deeler vun der Welt. All goufe se gekidnappt, vu Gruppe mat ganz verschiddene Motivatiounen: de FARC a Kolumbien, d’Al-Kaida am Sahel an den IS a Syrien, Ansar al-Charia am Jemen, d’Taliban am Afghanistan oder Abou Sayyaf op de Philippinnen.

