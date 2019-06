Zanter e Freideg demonstréieren an Däitschland nees Dausende vu Leit géint d'Produktioun vu Stroum mat Kuel.

Ronn zéngdausend Mënschen hunn um Samschdeg an Nordrhein-Westfalen fir ee méi séiere Kuele-Ausstig demonstréiert.

Am Uert Keyenburg, dee wéinst dem Tagebau verschwanne soll, waren den Organisateuren no eng 8.000 Mënschen zesumme komm. Iwwer 1.000 Klimaschützer vun der Allianz Ende Gelände sinn iwwert ee Feld op den Terrain vum Tagebau Garzweiler gelaf an hunn dëse blockéiert. Dat trotz Späre vun der Police.

Zanter e Freideg ass och den Transport vu Kuel op verschiddene Plazen ënnerbrach, dat well d'Demonstrante d'Schinne blockéieren.

Den Aktiounsdag, deen ënnert dem Motto "Kuel stoppen - Klima an Dierfer retten" steet, haten e puer ëmwelt- an zivilgesellschaftlech Gruppen organiséiert. Dozou ziele Greenpeace, de BUND, Campact oder och nach d'NaturFreunde Deutschlands.

Um Samschdeg waren och déi jonk Unhänger vun der Beweegung Fridays for Future mat dobäi. Si haten e Freideg schonn zu iwwer 20.000 zu Oochen demonstréiert.

Enger Spriecherin vun der Police Oochen no, waren d'Demonstratioune bis ewell gréisstendeels friddlech.

Den CSU-Chef Markus Söder fuerdert och ee méi séiert Enn vun der Kuel an eng aner Verdeelung vun de Milliarden, déi déi vum Ausstig betraffe Regioune kréie sollen. Wann een éierlech wär, da wären déi däitsch Klimaziler bis 2030 nëmmen ze erreechen, wann een de Kuele-Ausstig massiv beschleunege géif, sou de Söder um Samschdeg.

Am Januar hat ee sech an Däitschland drop gëeenegt, datt ee bis 2038 Schratt fir Schratt d'Produktioun vu Stroum mat Kuel géing stoppen.

Déi betraffe Regioune solle fir de wirtschaftlechen Ëmbroch eng 40 Milliarden Euro kréien.