Eng éischte Kéier sti sech béid Konkurrenten e Samschdeg den Owend zu Birmingham géintiwwer.

An der Campagne fir nächste Chef vun der konservativer Partei a Groussbritannien, an domat nächste Premier ze ginn, sti sech déi zwee lescht Konkurrenten zu Birmingham géintiwwer.

Et ass deen éischte vun enger Rei vu Wal-Dueller, bei deenen de fréieren Ausseminister Boris Johnson an den aktuellen Ausseminister Jeremy Hunt géinteneen untrieden. Den 22. Juli stëmmen déi 160.000 Parteimembere vun den Torys iwwert d’Spëtzt vun der Partei of.