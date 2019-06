Dat op alle Fall war d'Ausso vun der UNO-Kommissärin fir Mënscherechter, déi dräi Deeg am Venezuela op Visitt war.

D’UNO-Kommissärin fir Mënscherechter fuerdert dem Nicolas Maduro seng Regierung am Venezuela op, Dissidenten, déi am Prisong setzen, fräizeloossen. No enger Visitt vun dräi Deeg sot d’Michelle Bachelet, alleguer déi Mënschen, déi festgeholl goufen oder d’Fräiheet, hir zivil Rechter op eng friddlech Aart a Weis auszedrécken, fortgeholl kruten, missten direkt fräigelooss ginn.