De Bilan nodeems am Kambodscha e Samschdeg ee Gebai an de Koup gefall ass, beleeft sech mëttlerweil op 17 Doudeger, an op d’mannst 15 Vermësster.

Iwwer 1.000 Leit si weider op der Sich no Iwwerliewenden ... an engem Bierg vu Bëtong a Metall. Mëttlerweil gouf de Chef vun der Bau-Entreprise, wéi och zwee Chef-Chantiere festgeholl. Nieft zweet-klassesche Materialien, déi verschafft goufen, wier och d’Statik falsch berechent ginn.