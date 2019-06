Zu Istanbul goufen d'Leit eng zweete Kéier opgeruff, fir en neie Buergermeeschter ze wielen.

Den AKP-Kandidat Yildrim huet seng Néierlag agestoen. Esou verléiert d'Partei vum Erdogan d'Kontroll an der gréisster Stad vun der Tierkei. Wéi CNN mellt, soll den Imamoglu, Kandidat vun der CHP, op 53,8 Prozent vun de Stëmme kommen.

De Binali Yildirim (uewen) an den Ekrem Imamoglu

An enger Ried, déi den AKP-Politiker Yildrim dee Moment gehalen huet, wéi d'Resultater erauskoumen, huet hie gesot, datt hie sengem Géigner géif gratuléieren an huet him vill Erfolleg gewënscht. Déi offiziell Zuele sinn awer bis elo nach net publizéiert.

Scho bei der éischter Wiel, den 31. Mäerz, hat den Imamoglu d'Wal knapp gewonne. D'Walkommissioun hat awer deemools d'Resultat Ufank Mee annuléiert, well d'Wal anscheinend net regulär ofgelaf war. Domadder hate si enger Demande vum Erdogan senger AKP-Partei noginn. Grond heivir war, datt verschidde Virsëtz vun de "Walriet" keng Beamte waren, wat si dem tierkesche Gesetz no awer misste sinn.