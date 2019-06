Dat heftegst Biewen hat eng Stäerkt vu 6,1 op der Richterskala. Iwwer Affer oder Schied ass nach näischt gewosst.

A ville Regiounen, déi betraff waren, wunnen net vill Leit. Et gouf och keng Tsunamiwarnung. Papua läit op der Insel Neiguinea, déi sech Indonesien zesumme mam Staat Papua-Neiguinea deelt. Et ass no Grönland déi zweetgréissten Insel op der Welt.