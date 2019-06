No engem heftege Sträit tëscht dem Boris Johnson a senger Frëndin wiisst den Drock op de fréiere briteschen Ausseminister ëmmer méi.

D'Ausenanersetzung tëscht der Koppel hat dee Weekend iwwer déi britesch Zeitungen dominéiert. Héichrangeg Membere vun der Tory-Partei kritiséieren, dass sech de Boris Johnson bis ewell net dozou geäussert huet. De fréiere Buergermeeschter vu London gëllt als Favorit fir d'Course ëm d'Successioun vun der Premierministesch Theresa May. Rezent Ëmfroe weisen allerdéngs, dass hie well manner Support kritt.

Wéi déi britesch Medie mellen, hätt et an der Nuecht op e Freideg en heftege Sträit tëscht dem Boris Johnson a senger Frëndin ginn. En Noper hat doropshin d'Police geruff. Wéi et heescht, wier an der Wunneng vum Boris Johnson haart gejaut an Diere geknuppt ginn.

De fréieren Ausseminister sot e Samschdeg wärend engem Optrëtt virun der Parteibasis zu Birmingham, dass hien net dovun ausgeet, dass d'Leit sou Saache wéilten héieren a wollt net weider op säi Privatliewen agoen.