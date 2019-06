Wéinst de Fuerverbueter op Tiroler Landstroossen wëll den däitschen Transportminister d'Nopeschland Éisträich elo virum europäesche Geriichtshaff verkloen.

Den Andreas Scheuer schwätzt vun Diskriminéierung. Däitschland reegt sech driwwer op, datt d'Landstroosse gespaart gi fir auslännesch Chauffeuren, déi Alternativweeër zu de groussen Achse sichen.

Derbäi kommen d'Camionen, déi op der éisträichescher Grenz just en bloc duerchgelooss ginn.



Dës Plainte muss awer nach an der grousser Koalitioun tëscht CDU/CSU an der SPD ofgeseent ginn.



Rezent hat den europäesche Geriichtshaff jo déi däitsch Maut gekippt, op Basis vun enger Plainte déi vun Éisträich koum.