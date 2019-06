Mexiko huet annoncéiert mat bal 15.000 Polizisten an Zaldoten u senger Nordgrenz déi net legal Immigratioun an d'USA ze bremsen.

De Verdeedegungsminister vum Land huet dee Chiffer e Méindeg wärend enger Pressekonferenz bekannt ginn. Wéi et geheescht huet, wieren d'Zaldote schonn de leschte Weekend un d'Grenz deplacéiert ginn, dat Opgrond vun engem Migratiounsaccord mat Washington. Si solle Migranten aus Zentralamerika stoppen oder festhuelen.

Bis elo hunn déi mexikanesch Zaldoten éischter seele Flüchtlingen un der Grenz mat den USA zeréckgehalen. No Aussoe vum zoustännege Verdeedegungsminister géif sech dat awer elo änneren. Well Migratioun awer kee Verbriechen, mä éischter een administrativen Delikt wier, sollen d'Flüchtlingen just an de Garde à Vue kommen an dann un déi zoustänneg Autoritéiten iwwermëttelt ginn.