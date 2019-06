Honnerte Palestinenser hunn e Méindeg an verschiddene Stied am Westjordanland géint eng geplangte Wirtschaftskonferenz am Bahrain protestéiert.

Do soll et nämlech ëm en amerikaneschen Friddensplang fir de Noen Osten goen, verbonne mat Investitiounen a Milliardenhéicht. Haapt-Kritikpunkt ass, dass déi amerikanesch Pläng e réng wirtschaftleche Charakter hunn. Dem Donald Trump säi Beroder a Schwéierjong Jard Kushner huet awer matgedeelt, dass op der Konferenz guer net wäert rieds goen iwwer e palestinensesche Staat. Et géing virun allem ëm wirtschaftlech Grondlage fir e Fridden am Noen Oste goen.