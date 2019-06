Beim däitsche Produzent vun Televisiounsapparater "Loewe" gëtt bis op Weideres opgehale mat schaffen. Dat mellen däitsch Medien.

Aus enger Faillitte-Prozedur, déi an Eegeregie lancéiert gouf an déi den éischten August sollt ufänken, ass näischt ginn.

D'Gewerkschaft IG Metall hat dës Aktioun schaarf kritiséiert, se wier iwwerstierzt an den Investisseur mat deem ee wéilt schaffen, wier just op de Profit aus.

Bei Loewe schaffe 400 Leit. Den Ëmsaz geet schonn zënter enger Zäit ëmmer weider zeréck.