Wéi et heescht, wieren iwwert eng hallef Millioun Leit wéinst hirem Drogekonsum an de Krankheeten déi domat zesummenhänke gestuerwen.

Dat hunn Experten vum UN-Büro fir Drogen- a Verbriechensbekämpfung zu Wien bekannt ginn.

Wéi aus dem Drogerapport vun de Vereenten Natiounen ervir geet, hunn 2017 weltwäit iwwer 270 Millioune Leit op Droge wéi Cannabis, Kokain, Opium oder synthetesch Substanzen zeréck gegraff. Am Verglach mam Joer 2009 ass d'Zuel vun den Drogenofhängegen domat ëm 30% geklommen.

Et gëtt festgehalen, dass 2017 5,5 Prozent vun der Weltpopulatioun tëscht 15 a 64 Joer Droge konsuméiert hunn. Déi Droge, déi weiderhin am heefegste geholl gëtt, ass Cannabis. Estimatiounen no gräifen 188 Millioune Leit op Haschisch zeréck.

Wéi nach aus dem Rapport ervir geet, wier d'Zuel vun neie Substanzen, de sougenannten Designer-Drogen zeréck gaangen. D'Zuel vun den Drogesüchtegen, déi eng medezinesch Behandlung brauchen, ass däitlech vu ronn 30 op 35 Millioune geklommen.

Am heftegste betraff sinn d'USA a Kanada. Dem Rapport no gouf 2017 an den USA eng Rekordzuel vun 70.000 Doudege registréiert, déi un enger Iwwerdosis Droge gestuerwe sinn.