A ronn 17 Méint gëtt an den USA en neie President gewielt. Zu Miami ass déi 1. Televisiounsdebatte tëscht den demokratesche Presidentschaftskandidaten.

Well et an der Partei eng sëlleche Kandidate fir d'Successioun vum republikanesche President Donald Trump ginn, ass en Donneschdeg eng weider Debatte ugesat. Am ganzen huelen 20 vun deenen 23 Presidentschaftskandidaten un den Debatten deel. Favorit ass den Ament de fréieren US-Vizepresident Joe Biden.

Déi zweet Diskussiounsronn vun den Demokraten ass fir den 30. an 31. Juli geplangt. D'Virwalen fänken Uganks Februar u mat engem Votte am Bundesstaat Iowa. Hire Kandidat oder Kandidatin nominéieren Demokrate formell op engem Parteidag dee vum 13. bis de 16. Juli d'nächst Joer ass.

D'Republikaner nominéieren hire Kandidat Enn August. Et gëllt quasi als sécher, dass den aktuelle President Donald Trump nach eemol untrëtt. D'Presidentschaftswalen sinn dann den 3. November d'nächst Joer.