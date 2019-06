Den US-President geréit ëmmer méi ënner Drock. De Spezial-Enquêteur an der Russland-Affär, Robert Mueller, seet elo awer virum amerikanesche Kongress aus.

Hien hätt sech bereet erkläert, wärend enger ëffentlecher Sëtzung vun der Justiz- a Geheimdéngschtkommissioun vum Representantenhaus auszesoen. Dat huet ee Spriecher vun den Demokrate bekannt ginn. Dës ware scho méi laang hannert dem Enquêteur dee Schrëtt ze maachen.

De Robert Mueller huet awer eréischt säin Accord ginn, nodeems béid Kommissioune sech bereet erkläert hunn, dass den Enquêteur fräiwëlleg kann aussoen, ouni mat enger Strof gedreet ze kréien, sollt hien dat net maachen. D'Auditioun ass ëffentlech.

Et geet haaptsächlech drëms a wéi wäit Russland an den amerikanesche Walkampf am Joer 2016 involvéiert war.