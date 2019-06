Dräi Wochen no de Parlamentswalen huet déi designéiert Premierministesch Mette Frederiksen ee Regierungsaccord mat anere Lénksparteien erreecht.

Et wier een um Zil ukomm, sou d'Frederiksen an der Nuecht op e Mëttwoch zu Kopenhagen. Eng nei Majoritéit géif elo d'Hoffnungen vun den Dänen an d'Realitéit ëmsetzen. Déi 41 Joer al Sozialdemokratin steet an Zukunft un der Spëtzt vun enger Minoritéitsregierung. D'Sozialdemokrate ginn dobäi vun dräi anere Lénksparteien ënnerstëtzt. Si ware bei de Parlamentswalen de 5. Juni stäerkste Kraaft ginn. D'Mette Frederiksen ass d'Nofolgerin vum Liberale Premier vu bis elo Lars Rasmussen.