Wéi grouss ass d'Gefor vun engem Krich tëscht den USA an dem Iran? Kënnt et zu enger militärescher Eskalatioun? Eis Invitéeën schwätzen den Owend doriwwer.

Wéi grouss ass d'Gefor vun engem Krich tëscht den USA an dem Iran ?

Nodeem Mëtt Juni Tankschëffer am Golf vum Oman attackéiert goufen, nach ëmmer ass net gewosst vu weem, maachen d’USA den Iran dofir responsabel. Doropshin gouf eng amerikanesch Opklärungsdron, déi wéi et schéngt am iranesche Loftraum war, erofgeschoss. De President Trump hat leschte Freiden dunn ee Militärschlag ugekënnegt, awer a leschter Minutt, wei e selwer op Twitter gesot huet, nees ofgesot an dunn erëm nei Sanktiounen géint den Iran verhaangen.

Wéi geet et weider? Kënnt et zu enger militärescher Eskalatioun, wat ka gemaach ginn, fir de Konflikt ze verhënneren? Wéi gesinn d'Leit am Iran d'Situatioun ?

Dat sinn d'Invitéeën am Interview vum Mëttwoch den Owend:

Den Ausseminister Jean Asselborn an de Fari Khabirpour, gebiertegen Iraner, Psycholog a Psychotherapeut vun Ausbildung, hie war och fréier Direkter vum SOS Kannerduerf, vum Spos a vum Centre de rétention a setzt sech fir d’ Minoritéiten vun de Bahai an.