Geschitt ass den Drama un der amerikanesch-mexikanescher Grenz am Rio Grande, duerch deen d'Migrantefamill aus dem El Salvador schwamme wollt.

D'Bild dréckt déi ganz Dramatik vun enger Flucht aus - der Flucht aus deem aarme Mëttelamerika an d'USA, enger Flucht, déi ganz geféierlech ass an net seelen déidlech ausgeet.

Op der Foto, déi grad den Tour ëm d'Welt mécht, gesäit een de Kierper vun engem Mann a vun engem Kand am Waasser leien, um Bord vun engem Floss, mat de Gesiichter no ënnen, ouni Liewen.

Et handelt sech dobäi ëm den Oscar Martinez Ramirez a seng Duechter Valeria, déi den 23. Juni probéiert hunn, zu Matamoros a Mexiko vum mexikaneschen un dat US-amerikanescht Ufer ze schwammen. D'Stréimung awer war ze staark, déi zwee sinn erdronk. D'Mamm krut sech nach gerett an huet mussen nokucken, wéi hire Mann an hiert Meedchen erdronk sinn.

Hoffnungen an Hürden

D'Foto illustréiert d'Tragedie vu ville Migranten, déi de Misär verloosse wëllen an der Hoffnung op eng besser Zukunft - an dobäi hiert Liewe loossen.

Den Oscar Martinez Ramirez, e 25 Joer ale Kach, hat den El Salvador verlooss zesumme mat senger 21 Joer aler Fra Tania an hirer gemeinsamer Duechter Valeria, déi mol nach keng zwee Joer hat. De Salvador ass e klengt Land a Mëttelamerika mat enger vun den héchste Mord-Quoten op der ganzer Welt, well et ganz vill Bandekricher do gëtt. Virun dëser geféierlecher an aussiichtsloser Situatioun an hirer Heemecht ass déi jonk Famill fortgelaf, huet d'lescht Woch ganz Mexiko duerchreest an hat et bis op Matamoros an der mexikanescher Provënz Tamaulipas gepackt. Dat geet aus Policerapporten ervir, an déi d'Noriichtenagence AFP Abléck krut. (Op Twitter kann een awer och liesen, d'Famill wier scho méi laang an engem Flüchtlingscamp gewiescht.)

E Sonndeg de Mëtteg huet d'Famill du probéiert, an d'USA ze schwammen - duerch de Rio Grande, op Mexikanesch Rio Bravo. E Frënd huet mat hinne probéiert, iwwer d'Grenz ze kommen.

De Papp huet seng Duechter op de Bockel an ënnert säin T-Shirt geholl, fir zesumme mat him op déi aner Säit ze schwammen. Ma uerg Stréimungen hu se matgerappt, allebéid sinn erdronk - ënnert den Ae vun der Mamm, déi nach op déi mexikanesch Säit hannescht schwamme konnt. Den Autoritéiten do huet si den déidleche Virfall esou erzielt.

E Méindeg goufen d'Läiche vum Papp a vun der Duechter fonnt. Fotoe vun hinnen, wéi se mam Kapp no ënnen am Waasser leien, hu fir d'éischt am Salvador an a Mexiko fir vill Emotioune gesuergt, antëscht huet d'Foto den Tour gemaach an op ganz ville Plazen déif Betraffenheet ausgeléist. (Aus deem Grond huet RTL.lu och decidéiert, si ze weisen. Normalerweis iwwerhuele mir nämlech keng Biller, op deene Läichen ze gesi sinn.)

Fir vill Leit dréckt d'Bild den Echec vum Trump senger Immigratiounspolitik aus, fir anerer war et awer och verantwortungslos vum Papp ze probéieren, esou mat senger Duechter op déi aner Säit ze schwammen.

Déi mexikanesch Regierung hat viru Kuerzem decidéiert, 15.000 Zaldoten ze mobiliséieren, fir d'Grenz mat den USA ze sécheren a Migranten dovun ofzehalen, illegal an d'States ze goen. Nodeems um Weekend eng Foto gewisen huet, wéi schwéierbewaffent Militären zwou Fraen an e Meedche festgeholl hunn, war a Mexiko den Zaldotenasaz staark kritiséiert ginn.

De mexikanesche President hat jo dem Drock vu Washington noginn an zougesot, d'Grenz besser ze schützen.

Och an den USA steet d'Migratiounspolitik aktuell nees besonnesch an der Kritik, nodeems bekannt gi war, datt an engem Retentiounszenter bei der texanescher Stad miserabel Konditioune waren an do eng 300 Migranten, dorënner vill Kanner, gelieft hunn. Antëscht gouf deen Zenter geraumt, de Policechef ass zeréckgetrueden.

Traureg Erënnerungen

Déi dramatesch Foto aus Mexiko erënnert un eng aner Schockfoto - déi vum klengen Alan Kurdi, deen den 2. September 2015 am Mëttelmier, bei der tierkescher Stad Bodrum, erdronk ass.

D'Foto vum doudege Jong op der Plage hat weltwäit fir Entsetze gesuergt.

Dramatesch Eenzelschicksaler, déi symptomatesch fir esou vill aner Schicksaler sinn, hunn d'Potenzial, vill Leit ze beréieren, ze sensibiliséieren an zu engem Ëmdenken ze féieren.

Vill Leit fuerderen dann och no der neier Schockfoto, datt nees méi Humanitéit an d'Flüchtlingspolitik kënnt.

