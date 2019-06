E Freideg an e Samschdeg kommen an der japanescher Stad d'Staats- a Regierungscheffe vun den 20 gréisste Wirtschaftsnatiounen zesummen.

Nieft der Ekonomie an der Ekologie dierft do virun allem awer och nach een aneren, ganz brenzelege Sujet zur Sprooch kommen - d'Tensiounen tëscht den USA an dem Iran.

Dat ass op alle Fall d'Aschätzung vun eisem Amerika-Korrespondent Philipp Crowther, deen ewell zu Osaka ass. D'Mariette Zenners huet mat him am Virfeld vum G20-Sommet geschwat.