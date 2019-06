5 Méint nodeems e Fall vu Kannermëssbrauch op engem Camping an Nordrhein-Westfalen bekannt gi war, fänkt elo de Prozess géint 3 Haaptbeschëllegt un.

Ugeklot sinn dräi Männer am Alter vu 56, 49 a 34 Joer. Dem eelste vun deenen dräi Männer ginn net manner wéi 298 Strofdoten reprochéiert, déi op de Summer 1998 souwéi den Zäitraum tëscht 2008 an 2018 zeréck ginn. Hie soll sech un 23 Kanner vergaangen hunn. Am ganze sollen iwwer 40 Kanner zanter 1998 op dem betraffene Camping zu Lüdge mëssbraucht gi sinn. Déi meescht Affer waren deemools tëscht 3 a 14 Joer al.