Honnerte vu Pompjeeën an Zaldote waren e Mëttwoch am Asaz, fir d'Feier an der Regioun Katalounien an de Grëff ze kréien.

Ënnerstëtzt gi si vu 15 Läschfliger an Helikopter. Wéi et vum zoustännegen Inneminister heescht, hätten d'Flamen an der Provënz Tarragona bannent 6 Stonnen 3.500 Hektar Bësch zerstéiert. Bis d'Feier geläscht wier, kéinten 20.000 Hektar betraff sinn. Et geet Rieds vum schlëmmste Bëschbrand a Katalounien zanter 20 Joer. D'Feier war e Mëttwoch am spéide Mëtteg ausgebrach. Duerch dee staarke Wand hu sech d'Flame ganz séier ausgebreet.