Gutt 16 Méint virun de Presidentiellen an den USA, kënnt de Walkampf vun den Demokraten lues awer sécher un d'Rullen.

10 Kandidate stounge sech e Mëttwoch wärend engem éischten Televisiounsduell zu Miami am US-Bundesstaat Florida géintiwwer. Well awer därmoosse vill Interessenten do sinn, fir d'Relève vum Donald Trump ze huelen, trieden um Donneschdeg wärend engem zweeten Televisiounsduell weider 10 Kandidate géinteneen un.

Bis ewell hu 25 demokratesch Politiker annoncéiert wëllen ze kandidéieren. Souvill Kandidate sinn nach ni bei den Demokrate fir de Poste vum US-President ugetrueden. Fir sech fir dës Televisiounsdebatten ze qualifizéieren, mussen déi eenzel Kandidaten an dräi Ëmfroen op d'mannst ee Prozent Support kréien oder Spende vun am ganzen 65.000 Supporter aus 20 US Bundesstaaten noweisen.

E Mëttwoch stounge sech ënnert anerem d'Senatorin Elizabeth Warren, de Buergermeeschter vun New York Bill de Blasio souwéi de fréieren texaneschen Deputéierten Beto O'Rourke géintiwwer.

Um Donneschdeg treffen ënnert anerem de fréiere Vizepresident Joe Biden an den onofhängegen Senateur Bernie Sanders openeen. Den Ëmfroen no läit den Joe Biden aktuell un éischter Plaz, hannendru kommen de Bernie Sanders an d'Elizabeth Warren.