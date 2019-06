De Chimiekonzern wëllt méi kleng ginn a wëll dofir bis Enn 2021 weltwäit 6.000 Aarbechtsplazen ofbauen.

D'Entreprise wëllt virun allem an der Verwaltung Aarbechtsplaze sträichen, donieft sollen och Ofleef a Prozesser vereinfacht ginn, dat huet d'BASF zu Ludwigshafen matgedeelt. Bis Enn 2021 solle 6.000 Plazen ofgebaut ginn. Domadder hofft d'Entreprise pro Joer 300 Milliounen Euro ze spueren.

Bei BASF schaffen am Ganzen 120.000 Leit, eleng an Däitschland beschäftegt d'Firma 50.000 Mataarbechter.