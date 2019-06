En Donneschdeg am Nomëtteg gouf et virun enger Moschee zu Brest eng Schéisserei. 2 Persoune goufe blesséiert, si schwiewen net a Liewensgefor.

Vun de franséischen Ermëttler heescht et en Donneschdeg, datt bei der Schéisserei virun der Moschee zu Brest eng Persoun an den Ënnerleif getraff gouf an eng Zweet um Been.

Déi presuméiert Täter sinn duerno an engem klengen Auto geflücht, dëse gouf kuerz drop vun den Ermëttler eidel opfonnt.

Genee Hannergrënn sinn nach net bekannt. De franséischen Inneminister, Chritophe Castaner, huet iwwer Twitter matgedeelt, datt hien d'Autortéiten opgefuerdert hätt, déi reliéis Gebaier am Land méi staark ze bewaachen.