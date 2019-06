Den Donald Trump huet d'Kanzlerin als eng fantastesch Persoun bezeechent. D'Relatioune wiere grandios, sou den US-President.

D'Angela Merkel hirersäits huet drop higewisen, dass ee vill Saachen ze diskutéieren hätt. Nieft dem wirtschaftleche Volet, dee béid Länner matenee verbënnt, goung et an der Haaptsaach ëm déi international Situatioun, besonnesch de Kampf géint den Terrorismus a Westafrika an d'Spannunge mam Iran.

An dem Kontext sot den Donald Trump, dass een nach gutt Zäit hätt. D'Iraner kéinte sech Zäit huelen. Zäitlech géif et keen Drock ginn. Hie géif hoffen, dass de Konflikt schlussendlech awer kéint geléist ginn, sou den US President.



De G20 Sommet dauert zwee Deeg. Um éischten Dag diskutéieren d'Staats- a Regierungscheffe virun allem iwwert d'Weltwirtschaft. E Samschdeg geet et ëm Innovatioun a kënschtlech Intelligenz. Zu dem G20 Grupp gehéiert nieft den 19 groussen Industrienatiounen och d'EU.