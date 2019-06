Den demokratesche Presidentschaftskandidat Joe Biden gouf en Donneschdeg wärend dem zweeten Televisiounsduell schaarf attackéiert.

Eng ganz Partie Kandidaten hunn de fréieren amerikanesche Vizepresident wärend der Debatte zu Miami an d'Gebiet geholl. Hie sollt de Staf weider ginn, huet ee vun hinne gefuerdert. Hie géif awer nach ëmmer dru festhalen, huet den Joe Biden gekontert.

Déi afroamerikanesch Senateurin Kamala Harris huet de Politiker wéinst sengen Äusserungen iwwert Rassentrennung an de 70er Joren kritiséiert.

De fréiere Vizepresident vum fréieren amerikanesche President Barack Obama sengersäits huet den aktuelle President Donald Trump ferm attackéiert. Hien hätt d'Land an eng schrecklech Situatioun manövréiert, sou den Joe Biden.

Ee weidere Kandidat war de Senateur Bernie Sanders. Hien huet den Donald Trump als ee pathologesche Ligener a Rassist bezeechent.

Et war déi zweet Televisiounsdebatte vun den US Demokraten an der Course ëm d'Presidentiellen. E Mëttwoch den Owend ware schonn 10 Kandidate géinteneen ugetrueden. En Donneschdeg den Owend du weider 10 Kandidaten. Zu de Favoritten zielen ënnert anerem den Joe Biden, de Bernie Sanders an d'Senateurin Elizabeth Warren.