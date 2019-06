An den USA gouf elo eng Fra wéinst Doudschlag ugeklot, well si am schwangeren Zoustand an de Bauch geschoss gi war.

Ee Geriicht am Bundesstaat Alabama huet där 27 Joer aler Fra virgehäit, de Sträit ugestëft ze hunn an domat fir den Dout vun hirem ongebuerene Kand responsabel ze sinn. Dat mellen amerikanesch Medien. Si hat am Dezember um Parking vun engem Geschäft mat enger Fra Sträit krut. Et goung ëm de Papp vum Kand. Si war deemools am fënnefte Mount schwanger. Déi aner Fra hätt an Noutwier op si geschoss, heescht et. Alabama gehéiert zu deenen US-Staaten an deenen een ongebuerent Kand bei Gewaltdoten géint schwanger Fraen als Affer unerkannt gëtt. D'Fra koum antëscht op Kautioun fräi. Sollt si awer fir schëlleg gesprach ginn, dreeën hier bis zu 20 Joer Prisong. Dëse Fall huet an den USA eng Debatt iwwert d'Rechter vu Fraen an ongebuerene Kanner ausgeléist.