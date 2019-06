A Frankräich gëtt en neien Hëtztrekord erwaart. E Freideg sollen d'Temperaturen am Südosten bis op 45 Grad klammen.

Bis ewell louch den héchste Wäert am Summer 2003 bei 44,1 Grad. Den neie Rekord kéint an der 30.000-Awunner-Stad Carpentras, nordëstlech vun Avignon, geknackt ginn. Och an anere Stied vun der Mëttelmierregioun wéi Sète an Nîmes ginn Temperaturen däitlech iwwer 40 Grad erwaart.

Besonesch eeler Mënschen a kleng Kanner si bei där Hëtzt engem Risiko ausgesat. Am August 2003 goufen a Frankräich ronn 15.000 Doudesfäll duerch d'Hëtzt.

En Donneschdeg huet dat franséischt Parlament de Klima-Noutstand erkläert. Et ass och den Appell un d'Automobilisten op net noutwenneg Faarten ze verzichten.