Den Handel, d'Klima, ewéi och d'Situatioun am Iran sinn déi grouss Diskussiounspunkten dëst Joer um G20-Sommet am japaneschen Osaka.

Um Samschdeg den Owend geet d'Treffen op en Enn, ma ob et zu enger kollektiver Ofschlosserklärung kënnt war laang ongewëss. Nieft dem Klima, bleift och d'Handelspolitik weider e grousse Sträitpunkt. Beim Klimaschutz mécht den US-President Donald Trump guer net mat, an aner Regierung dreeë mat engem Ausstig.

D'Angela Merkel huet dann awer wësse gedoen, dass d'USA akzeptéieren, dass déi aner Staaten hiren Engagement fir de Klimaschutz an der gemeinsamer Erklärung bekräftegen. D'Europäer wëllen näischt ënnerschreiwen, wat déi lescht Accorden net op d'mannst verbessert. Et géif elo en ähnlechen Text ënnerschriwwe ginn, wéi deen um leschte G20-Sommet an Argentinien.

D'Handelsgespréicher tëscht den USA an China solle relancéiert ginn



Nom Ofschloss vum G20-Sommet soll et nach eng Kéier zu Treffen tëscht dem US-President an dem chinesesche Staatschef Xi Jinping kommen. Dat huet den Donald Trump um Bord vum G20-Sommet matgedeelt. Et wéilt een d'Verhandlungen am Handelskrich nees ophuelen. D'Treffe gëtt mat Spannung erwaart.