No enger grousser Botzaktioun goufen am ganze 36 Tonne Fëschernetzer aus dem Mier am Südoste vun den USA aus dem Pazifik gezunn.

D'Netzer waren Deel vun engem groussen Offall-Teppech, deen tëschent Kalifornien an Hawaii schwëmmt. Schätzungen no ginn all Joers bei Stierm tëschent 600 an 800.000 Tonne Fëschernetzer verluer. Dës sinn e grousse Problem fir Walen, Schildkröten an aner Fësch.