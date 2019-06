Am Katar ginn d'Friddensgespréicher tëscht den USA an den Taliban um Samschdeg an eng weider Ronn.

An der Haaptstad Doha gesi sech Vertrieder vu béide Säiten. D'USA wëlle bis Enn August eng Eenegung, nodeems d'Gespréicher de leschte Summer lancéiert goufen. Ier allerdéngs amerikanesch Zaldoten aus dem Afghanistan zeréck gezu ginn, wëllen d'Amerikaner weider Zousoen vun den Taliban, besonnesch wat d'Sécherheetsgarantien ugeet. D'Taliban haten Ufank vum Mount erkläert, datt si net gewëllt wieren, fir hir Waffen néierzeleeën. Mat der Regierung zu Kabul wëlle si weider net verhandelen. Déi ass nämlech an hiren An net zu Recht um Pouvoir.