Den US-President Donald Trump an den nordkoreaneschen Diktator Kim Jong Un wäerte sech um Sonndeg spontan op der koreanescher Hallefinsel treffen.

Domat huet de Kim Jong Un déi spontan Aluedung vun e Samschdeg, déi iwwer Twitter erausgoung, acceptéiert.

Déi 2 Leadere wäerte sech an der demilitariséierter Zon treffen. Et ass bis ewell déi 3. Renconter tëscht deenen zwee no Singapur an Hanoi.

Beim kuerze Besuch soll et just drëms goen, sech eng kéier kuerz Moien ze soen. Den Trump hofft op en Neiufank vun den Denukleariséierungsgespréicher.