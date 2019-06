Bis Enn 2020 kéinten dat am Ganzen 8 Millioune Mënsche sinn. Et wier déi gréissten Emigratiounsbeweegung an der jéngster Geschicht vu Latäinamerika.

Der UN no hu bis ewell scho 4 vun den 31 Milliounen Awunner d'Land verlooss. Am Venezuela regéiert zanter Méint de Chaos an de Muechtkampf tëscht dem aktuelle Staatschef Maduro an dem Oppositiounsleader Guaido. Zanter Jore feelt et dem Land u Liewensmëttel, Medikamenter a soss liewesnoutwennege Produiten.