7 Méint no Ufank vun der "Gilets jaunes"-Beweegung a Frankräich ass d'Bedeelegung bei de landeswäite Protester op en neien Déif gefall.

No Informatioune vum franséischen Inneministère waren e Samschdeg just nach knapp 6.000 Mënschen op de Stroossen. Nach d'lescht Woch hate sech 12.000 Persoune bei de Protester bedeelegt.

Op Facebook huet d'Gilets-jaunes-Beweegung vun iwwer 10.000 Protestante geschwat. Ma an der Haaptstad zu Paräis hunn dem Inneministère no sech just nach 1.300 Leit an der Hëtzt versammelt.

Déi giel Gileten demonstréieren zanter dem 17. November fir méi sozial Gerechtegkeet an e Récktrëtt vum President Emmanuel Macron. D'Zuel u Participanten ass zanter Méint staark réckleefeg. De 17. November hate sech nach 282.000 Leit op de Stroossen versammelt.