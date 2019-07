Eng Spendenaktioun zugonschte vun der däitscher Kapitänin vum Flüchtlingsrettungsschëff Sea-Watch 3, déi an Italien verhaft gouf, leeft ganz gutt.

Et koume bis elo iwwert eng Millioun Euro zesummen. En Spendenopruff vun den däitschen Moderatoren Jan Böhmermann a Klaas Heufer-Umlauf, via Internet, hat bis e Sonndeg den Owend iwwer 687.000 Euro abruecht. Iwwer 25.000 Leit hu gespent. Eng Sammelaktioun an Italien huet an tëscht Spenden an Héicht vun iwwer 410.000 Euro zesummebruecht.

Der Carola Rackete dreeën an Italien bis zu 10 Joer Prisong. Déi däitsch Kapitänin war an der Nuecht op e Samschdeg verhaft ginn, dat nodeems si hiert Schëff mat 40 Migranten u Bord, trotz engem Verbuet vun den italieneschen Autoritéiten, an en Hafe vun der Mëttelmierinsel Lampedusa gesteiert hat. Ee Policeboot hat probéiert dat ze verhënneren, allerdéngs ouni Succès. Wier et der Sea-Watch 3 net ausgewach, wier et zerstéiert ginn, heescht et vun der italienescher Police.

An enger Rei Länner huet des Arrestatioun fir hefteg Reaktioune gesuergt. Déi franséisch Regierung huet Roum eng "Strategie vun der Hysterie" virgeheit. Den italieneschen Inneminister Matteo Salvini géif d'Flüchtlingskris instrumentaliséieren, sou eng Spriecherin vun der Regierung géintiwwer dem Noriichtesender LCI.

De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn hat de Weekend iwwer en Appell u säin italieneschen Homolog Milanesi gemaach, d'Carola Rackete fräi ze loossen. Hien huet betount, dass et eng Flicht wier Migranten ze retten. Dofir dierft een net bestrooft ginn. De Géigendeel wier ee Verbriechen, sou de Lëtzebuerger Diplomatiechef.