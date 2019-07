5 Schëffer sinn e Méindeg de Moie Lokalzäit aus dem Hafe vun der Nord-japanescher Stad Kushiro ausgelaf.

Och an aneren Häfe vum Land sollten sech Schëffer, déi op de Walfang spezialiséiert sinn, op de Wee maachen. Duerch ee Moratoire vun der Internationaler Walfang-Kommissioun ass déi kommerziell Fëscherei zanter 1986 international verbueden. Japan hat hat 2018 eng Demande gemaach, fir nees kënne mam kommerzielle Walfang unzefänken. Déi Demande gouf awer refuséiert. Doropshin hat d'Land am Dezember annoncéiert sech aus der Kommissioun zeréck ze zéien. Dës Decisioun hat an enger Rei Länner a bei Aktivisten hefteg Kritik ausgeléist. Déi japanesch Autoritéiten hu Quote fir de Walfang fixéiert. Bis Enn Dezember duerfen deemno 227 Walen gefëscht ginn.