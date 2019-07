D'Awunner vun der mexikanescher Stad Guadalajara goufen e Sonndeg vun engem ongewéinleche Wiederphenomen iwwerrascht.

D'Duerchschnëttstemperatur läit am Juni bei 24 Grad, allerdéngs kënnt et an de Summerméint dacks zu méi heftege Wiederen. An der Nuecht op e Sonndeg war et awer méi en aussergewéinleche Stuerm, deen am Oste vu Mexiko d'Leit iwwerrascht huet. Do koumen därmoosse vill Knëppelsteng erof, datt Deeler vun der mexikanescher Stad Guadalajara wäiss agedeckt waren.

D'Knëppelsteng, déi an der Nuecht gefall waren, ware bis zu engem Meter héich. Besonnesch getraff war d'Uertschaft Rancho Blanco.

#IMPORTANTE trabajamos en coordinación con autoridades municipales en la colonia Rancho Blanco, donde se registró gran cantidad de granizo alcanzando hasta un metro de altura en algunas partes, nuestros oficiales trabajan en la remoción del material que está en las calles. pic.twitter.com/nfktldeMEz — Protección Civil JAL (@PCJalisco) 30 juin 2019

Op Biller gesäit een Autoen nëmme nach zur Halschent. Ronn 200 Haiser goufe beschiedegt. Elo gëtt dru geschafft, d'Stroossen nees fräi ze kréien.