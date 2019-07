E kanadesche Cartoonist gouf fir seng neisten Zeechnung vu Brunswick News Inc. erausgehäit, nodeems säin Trump-Cartoon op Twitter viral goung.

De Cartoonist Michael de Adder hat säi Bild op Twitter gedeelt, drop ze gesinn den Donald Trump am Gaange Golf ze spillen an déi 2 erdronk Flüchtlingen uschwätzt: "Do you mind if I play through?"

Dem de Adder seng Virlag ass déi schockéierend Foto, déi leschten Donneschdeg ëm d'Welt gaangen ass. D'Foto vum Papp a sengem klenge Meedchen, erdronk am Rio Grande op hirer Flucht an Texas virun den Ae vun der Mamm.

RTL NEWS: Papp an Duechter erdrénke virun den Ae vun der Mamm

D'Zeechnung spigelt dem Trump seng ëmstridden Immigratiounspolitik erëm, seet alles aus. Brunswick News Inc. war dat wuel eng Nummer ze grouss, si hunn de Freelance-Kontrakt mam Cartoonist gekënnegt, dee virdru scho 17 Joer laang fir si gezeechent hat.

Net nëmmen, dass elo d'Trump-Bild nach méi polariséiert, och d'Reaktioun vun der kanadescher Zeitung ass an de Virdergrond geréckelt. Den de Adder selwer kommentéiert dat Ganzt op Twitter mat:"Ech muss zouginn, et deet nawell wéi. Ech sinn e Brunswicker, mä ech si keen Affer. Ech hu grad e Buch fäerdeg kritt, dat am September erauskënnt an ech sinn Freelancer fir vill aner super Zeitungen. Et ass e Réckschlag awer keen Doudesuerteel."