Am Fall vun der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete muss ee Riichter um Dënschdeg decidéieren, ob si nees op fräie Fouss kënnt oder net.

E Méindeg gouf déi 31 Joer Fra dräi Stonne laang verhéiert. Ob si goe gelooss oder ee Mandat d'Arrêt ausgestallt gëtt, ass nach net gewosst. D'Carola Rackete steet weiderhin ënner Hausarrest.

An tëscht ginn et weider Detailer zu de Virwërf, déi den italienesche Parquet der Kapitänin vum Flüchtlingsschëff mécht. Si kritt ënnert anerem Widderstand géint ee Militärschëff a géint Dierwiechter souwéi Ënnerstëtzung vun der illegaler Migratioun virgeheit. Et hätt keng Noutsituatioun ginn, sou den zoustännege Procureur. D'Sea-Watch 3 hätt och baussent dem Hafen vu Lampedusa medezinesch Hëllef krut.

D'Carola Rackete war d'lescht Woch mat engem Rettungsschëff mat iwwer 40 Migranten u Bord ouni Autorisatioun an déi italienesch Gewässer gefuer. Trotz engem Verbuet huet si dunn an der Nuecht op e Sonndeg am Hafe vun där sizilianescher Insel ugeluecht. Si huet hier Decisioun mat där verzweiwelter Situatioun u Bord vum Schëff justifiéiert.