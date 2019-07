Am Sträit ëm Subventiounen fir d'Fligerbranche envisagéiert déi amerikanesch Regierung Stroftaxen op Produiten aus Europa wéi Kéis, Wurscht a Whisky.

Déi zoustänneg Autoritéiten an den USA hunn e Méindeg eng Lëscht mat Dosende vu Produiten aus der Europäescher Unioun mat engem Handelsvolume an Héicht vun ëmgerechent 3,5 Milliarden Euro presentéiert, op deenen zousätzlech Taxe kéinten agefouert ginn.

Op dëser Lëscht sti Kéiszorten wéi Reggiano, Edamer oder nach Gauda, souwéi verschidden Zorte vu Wurschten, Nuddelen an Oliven. Eréischt am Abrëll haten d'USA eng Lëscht mat Produiten an Héicht vun 21 Milliarden Dollar publizéiert, op deenen nei Taxe kéinte gefrot ginn.

D'USA an d'EU streiden zanter ronn 15 Joer iwwer Staatshëllefe fir d'Fligerkonstrukteure Boeing an Airbus. Washington a Bréissel reprochéieren sech géigesäiteg illegal Subventiounen.